Суд подтвердил законность расторжения сделки между Pokerstars и ACC

На этой неделе получила развитие история по покупке казино в Атлантик-Сити румом PokerStars. Напомним, что в декабре 2012 года сделка между двумя сторонами была разорвана, после того как компания — представитель казино ACC посчитала, что PokerStars не успеет получить лицензию. К тому моменту покер-рум успел вложить в казино более $ 11 000 000. Суд поддержал ACC, подтвердив, что та имела достаточные основания для расторжения контракта. Накануне суд в Нью-Джерси отклонил апелляцию, подтвердив решение нижестоящего суда. Комментариев от PokerStars пока не было.