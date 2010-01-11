Александр Кравченко открыл свой блог на "Чемпионат.ру"

Александр Кравченко – обладатель браслета WSОP, член команды Team PokerStars Pro и создатель собственной покерной команды АК team. Его конференция на нашем сайте пользуется большой популярностью. Теперь Александр предстаёт в новом качестве и открывает свой блог на «Чемпионат.ру», где расскажет обо всём, о чём его ещё не спросили читатели.

«В этом блоге я собираюсь рассказывать обо всём, что происходит в моей покерной и околопокерной жизни: перемещениях по миру, интересных турнирах и кэш-играх, какие-то занимательные истории. Думаю, многим будет интересно прочитать мои советы по путешествиям на покерные турниры – как лететь, в каких гостиницах жить и т. д.

Другое направление моего блога также будет интересно многим: участвуя в крупных турнирах, я буду публиковать, причём в тот же день, стенограмму своих раздач. Таким образом, все читатели этого блога смогут видеть в деталях то, как я играю», — рассказывает Кравченко в своей дебютной записи.

«АКа Кравченко» — блог Александра Кравченко.

