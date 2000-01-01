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С 2005 года Рафаэль Надаль выиграл РГ четыре раза подряд.
С 2005 года Рафаэль Надаль выиграл РГ четыре раза подряд.
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В 4-м круге турнира-2009 его серию прервал Робин Сёдерлинг.
В 4-м круге турнира-2009 его серию прервал Робин Сёдерлинг.
Но сам швед проиграл тогда в финале Роджеру Федереру.
Но сам швед проиграл тогда в финале Роджеру Федереру.
С 2010 по 2014 годы Надаль довёл число побед в Париже до 9.
С 2010 по 2014 годы Надаль довёл число побед в Париже до 9.
В 2015-м Рафаэля выбил из сетки в 1/4 финала Новак Джокович.
В 2015-м Рафаэля выбил из сетки в 1/4 финала Новак Джокович.
Но сам серб проиграл в финале швейцарцу Стэну Вавринке.
Но сам серб проиграл в финале швейцарцу Стэну Вавринке.
В 2016 году Надаль из-за травмы не вышел на матч 3-го круга.
В 2016 году Надаль из-за травмы не вышел на матч 3-го круга.
Джокович снова добрался до финала и победил!
Джокович снова добрался до финала и победил!
С 2017 года Рафаэль больше никому не проигрывал в Париже.
С 2017 года Рафаэль больше никому не проигрывал в Париже.
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