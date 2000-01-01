Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили базу «Интер Майами». Там теннисисты встретились в владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом и обменялись подарками.
Обмен подарками
Циципас и Бадоса подарили Бекхэму и игрокам теннисные мячи, а Дэвид в ответ вручил теннисистам футболки клуба. Паула получила именную джерси, а Стефанос — с именем Лионеля Месси.
Сюрприз от Бекхэма
Также Бекхэм подарил Бадосе и Циципасу кроссовки со своим автографом.
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
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