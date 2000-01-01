От подруг Человека-паука к ролям теннисисток
Интересная закономерность. Актрисы, сыгравшие роль возлюбленных Человека-паука, потом снимались в фильмах про теннис!
Кирстен Данст
Актриса снималась в трилогии «Человека-паука» с Тоби Магуайром. Параллельно Данст играла в фильме «Уимблдон» теннисистку Лиззи Брэдбери.
Эмма Стоун
Актриса, снявшаяся в дилогии «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом, в 2017 году сыграла в «Битве полов». Там Стоун досталась роль Билли Джин Кинг.
Зендая
Актриса сыграла подругу Питера Паркера в «Человеке-пауке» с Томом Холландом. В этом году Зендая снялась в фильме «Претенденты».
От подруг Человека-паука к ролям теннисисток. Удивительная киношная закономерность
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