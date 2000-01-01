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Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Янник Синнер стал четвёртым игроком в истории, кому за сезон удавалось выйти в полуфиналы Australian Open, турниров в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло! Итальянец повторил достижение настоящих легенд.
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Роджер Федерер
Роджер Федерер
В 2006 году швейцарцу удалось пробраться в полуфиналы на всех четырёх турнирах.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Испанец в двух сезонах доходил до полуфиналов Australian Open, турниров в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Случилось это в 2008 и 2012 годах.
Новак Джокович
Новак Джокович
Серб дважды играл в полуфиналах этих четырёх турниров за сезон. Джоковичу подобное удавалось в 2012 и 2015 годах.
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
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