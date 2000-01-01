Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Янник Синнер стал четвёртым игроком в истории, кому за сезон удавалось выйти в полуфиналы Australian Open, турниров в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло! Итальянец повторил достижение настоящих легенд.
Роджер Федерер
В 2006 году швейцарцу удалось пробраться в полуфиналы на всех четырёх турнирах.
Рафаэль Надаль
Испанец в двух сезонах доходил до полуфиналов Australian Open, турниров в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Случилось это в 2008 и 2012 годах.
Новак Джокович
Серб дважды играл в полуфиналах этих четырёх турниров за сезон. Джоковичу подобное удавалось в 2012 и 2015 годах.
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Читайте также
Джокович — лучший по проценту побед на ATP-1000
Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло
От подруг Человека-паука к ролям теннисисток
Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами
У Синнера крутой рекорд в Майами
Исторический случай на турнире в Майами!
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Главные трофеи сборной России по теннису
Все российские победители турнира в Дохе
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте