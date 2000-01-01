Парень представил, что на «Ролан Гаррос» играют на льду. Необычное видео

Если бы на «Ролан Гаррос» был ледяной корт. Видео

Что если бы на «Ролан Гаррос» теннисисты соревновались не на грунте, а на льду? Именно это представил Роб Ворлинг. Парень встал на коньки и сыграл с другом в теннис. Смотрите, что из этого вышло!