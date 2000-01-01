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Если бы на «Ролан Гаррос» был ледяной корт. Видео
Если бы на «Ролан Гаррос» был ледяной корт. Видео
Что если бы на «Ролан Гаррос» теннисисты соревновались не на грунте, а на льду? Именно это представил Роб Ворлинг. Парень встал на коньки и сыграл с другом в теннис. Смотрите, что из этого вышло!
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Парень представил, что на «Ролан Гаррос» играют на льду. Необычное видео
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