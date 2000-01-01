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Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами
Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами
Даниэль Коллинз обыграла Екатерину Александрову (2:0) и вышла в полуфинал турнира в Майами. Американка стала одним из самых рейтинговых игроков, которому удавалось дойти до этой стадии!
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5-е место — Анна Курникова
5-е место — Анна Курникова
В 1998 году россиянка обыграла Линдсей Дэвенпорт (2:1) и вышла в полуфинал, будучи 25-й ракеткой мира.
4-е место — Юдит Визнер
4-е место — Юдит Визнер
В 1990 году, обыграв Мануэлу Малееву (2:1), австрийская теннисистка вышла в полуфинал Майами. Тогда Визнер занимала 28-е место в рейтинге.
3-е место — Ким Клейстерс
3-е место — Ким Клейстерс
В 2005 году бельгийка одолела Екатерину Дементьеву (2:0) и вышла в полуфинал, будучи 38-м номером рейтинга.
2-е место — Даниэль Коллинз
2-е место — Даниэль Коллинз
В 2024 году, обыграв Александрову (2:0), 53-я ракетка мира вышла в полуфинал Майами.
1-е место — Наоми Осака
1-е место — Наоми Осака
В 2022 году японка обыграла Даниэль Коллинз (2:0) и вышла в полуфинал Майами, будучи 77-й ракеткой мира.
Коллинз почти повторила уникальный рекорд Осаки в Майами
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