Коллинз почти повторила уникальный рекорд Осаки в Майами

Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами

Даниэль Коллинз обыграла Екатерину Александрову (2:0) и вышла в полуфинал турнира в Майами. Американка стала одним из самых рейтинговых игроков, которому удавалось дойти до этой стадии!