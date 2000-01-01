У Синнера крутой рекорд в Майами
Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Томаша Махача (2:0). Итальянец стал самым молодым игроком, которому удалось трижды дойти до этой стадии в Майами.
5-е место — Новак Джокович
В третий полуфинал турнира в Майами серб вышел в возрасте 23 лет и 314 дней.
4-е место — Рафаэль Надаль
До отметки трёх полуфиналов в Майами испанец добрался в 23 года и 302 дня.
3-е место — Пит Сампрас
Американский теннисист в третий полуфинал Майами вышел в 23 года и 223 дня.
2-е место — Джим Курье
До отметки трёх полуфиналов в Майами американец добрался в 23 года и 214 дней.
1-е место — Янник Синнер
В третий полуфинал турнира в Майами итальянец вышел в возрасте 22 лет и 223 дней.
Синнер — самый молодой теннисист, который трижды выходил в полуфинал Майами
Читайте также
Исторический случай на турнире в Майами!
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Главные трофеи сборной России по теннису
Все российские победители турнира в Дохе
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Ига Свёнтек снова бьёт рекорды
Милейшая реакция детей на мерч Рублёва. Видео
Лидеры по реализованным брейк-пойнтам на AO-2024