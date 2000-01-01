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У Синнера крутой рекорд в Майами
У Синнера крутой рекорд в Майами
Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Томаша Махача (2:0). Итальянец стал самым молодым игроком, которому удалось трижды дойти до этой стадии в Майами.
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5-е место — Новак Джокович
5-е место — Новак Джокович
В третий полуфинал турнира в Майами серб вышел в возрасте 23 лет и 314 дней.
4-е место — Рафаэль Надаль
4-е место — Рафаэль Надаль
До отметки трёх полуфиналов в Майами испанец добрался в 23 года и 302 дня.
3-е место — Пит Сампрас
3-е место — Пит Сампрас
Американский теннисист в третий полуфинал Майами вышел в 23 года и 223 дня.
2-е место — Джим Курье
2-е место — Джим Курье
До отметки трёх полуфиналов в Майами американец добрался в 23 года и 214 дней.
1-е место — Янник Синнер
1-е место — Янник Синнер
В третий полуфинал турнира в Майами итальянец вышел в возрасте 22 лет и 223 дней.
Синнер — самый молодой теннисист, который трижды выходил в полуфинал Майами
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