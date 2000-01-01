Аналитики спрогнозировали чемпионку турнира в Мадриде
Аналитики Opta сделали прогноз на чемпионку турнира в Мадриде. У кого больше всех шансов забрать титул?
Арина Соболенко
Аналитики оценивают шансы белоруски на титул в 5%.
Даниэль Коллинз
Вероятность победы американки — 6%.
Коко Гауфф
Шансы у американской теннисистки чуточку выше — 7%.
Елена Рыбакина
Вероятность взять титул у казахстанской теннисистки — 10%.
Ига Свёнтек
Явный фаворит в борьбе за победу именно польская теннисистка. Её шансы на титул равны 18%.
Аналитики спрогнозировали чемпионку турнира в Мадриде. Кто же возьмёт титул?
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