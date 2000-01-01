Неймар и Джимми Батлер встретились с Карлосом Алькарасом. Фото

Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото

Нападающий «Аль-Насра» Неймар и лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер посетили турнир ATP-1000 в Майами. После игры спортсмены пересеклись с Карлосом Алькарасом и сделали совместное фото.