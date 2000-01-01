Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Нападающий «Аль-Насра» Неймар и лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер посетили турнир ATP-1000 в Майами. После игры спортсмены пересеклись с Карлосом Алькарасом и сделали совместное фото.
Фанаты тенниса
Батлер и Неймар посмотрели игры Карлоса Алькараса с Гаэлем Монфисом (2:0) и Александра Зверева с Феликсом Оже-Альяссимом (2:0).
Неймар и Джимми Батлер встретились с Карлосом Алькарасом. Фото
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