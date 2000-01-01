Исторический случай на турнире в Майами!
В четвертьфинал турнира в Майами пробились Карлос Алькарас, Янник Синнер, Даниил Медведев и Александр Зверев. Впервые за 15 лет до этой стадии состязаний дошли все топ-4 сеяных!
Прошлое
До этого топ-4 сеяным удавалось дойти до 1/4 финала в Майами в 2009 году. Это были Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.
Впервые за 15 лет топ-4 сеяных дошли до четвертьфинала турнира в Майами!
Читайте также
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Главные трофеи сборной России по теннису
Все российские победители турнира в Дохе
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Ига Свёнтек снова бьёт рекорды
Милейшая реакция детей на мерч Рублёва. Видео
Лидеры по реализованным брейк-пойнтам на AO-2024
Медведев — лидер по виннерам на AO-2024