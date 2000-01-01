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Исторический случай на турнире в Майами!
Исторический случай на турнире в Майами!
В четвертьфинал турнира в Майами пробились Карлос Алькарас, Янник Синнер, Даниил Медведев и Александр Зверев. Впервые за 15 лет до этой стадии состязаний дошли все топ-4 сеяных!
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Прошлое
Прошлое
До этого топ-4 сеяным удавалось дойти до 1/4 финала в Майами в 2009 году. Это были Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.
Впервые за 15 лет топ-4 сеяных дошли до четвертьфинала турнира в Майами!
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