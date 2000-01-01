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9 теннисисток со 100+ неделями на вершине рейтинга
9 теннисисток со 100+ неделями на вершине рейтинга
Ига Свёнтек достигла отметки в 100 недель в статусе первой ракетки мира. Больше на вершине рейтинга удавалось провести лишь восьми теннисисткам. Кому?
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Жюстин Энен
Жюстин Энен
Бельгийка провела в статусе первой ракетки мира 117 недель.
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралийская теннисистка возглавляла рейтинг 121 неделю.
Моника Селеш
Моника Селеш
Теннисистка из Югославии и США провела в статусе первой ракетки мира 178 недель.
Мартина Хингис
Мартина Хингис
Швейцарка возглавляла рейтинг 209 недель.
Крис Эверт
Крис Эверт
Американка провела на первой строчке рейтинга 260 недель.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Теннисистка из США находилась в статусе первой ракетки мира 319 недель.
Мартина Навратилова
Мартина Навратилова
Теннисистка из Чехословакии и США возглавляла рейтинг 332 недели.
Штеффи Граф
Штеффи Граф
Немка провела в статусе первой ракетки мира 377 недель.
Свёнтек — лидер рейтинга WTA 100 недель. Кому удавалось быть первой ракеткой мира дольше?
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