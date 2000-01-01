9 теннисисток со 100+ неделями на вершине рейтинга
Ига Свёнтек достигла отметки в 100 недель в статусе первой ракетки мира. Больше на вершине рейтинга удавалось провести лишь восьми теннисисткам. Кому?
Жюстин Энен
Бельгийка провела в статусе первой ракетки мира 117 недель.
Эшли Барти
Австралийская теннисистка возглавляла рейтинг 121 неделю.
Моника Селеш
Теннисистка из Югославии и США провела в статусе первой ракетки мира 178 недель.
Мартина Хингис
Швейцарка возглавляла рейтинг 209 недель.
Крис Эверт
Американка провела на первой строчке рейтинга 260 недель.
Серена Уильямс
Теннисистка из США находилась в статусе первой ракетки мира 319 недель.
Мартина Навратилова
Теннисистка из Чехословакии и США возглавляла рейтинг 332 недели.
Штеффи Граф
Немка провела в статусе первой ракетки мира 377 недель.
Свёнтек — лидер рейтинга WTA 100 недель. Кому удавалось быть первой ракеткой мира дольше?
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