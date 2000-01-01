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Образы Шараповой и Уильямс на премии в США. Фото
Образы Шараповой и Уильямс на премии в США. Фото
Звёздные теннисистки посетили Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе. В каких образах были Мария Шарапова и Винус Уильямс на ковровой дорожке?
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Мария Шарапова
Мария Шарапова
Россиянка выбрала элегантное серебристое платье, дополнив образ крупными серьгами с камнями.
Винус Уильямс
Винус Уильямс
Американка остановилась на скромном розовом платье. Образ теннисистка дополнила необычной металлической сумочкой.
Образы Шараповой и Уильямс на премии в Лос-Анджелесе. Чьё платье круче?
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