Образы Шараповой и Уильямс на премии в США. Фото
Звёздные теннисистки посетили Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе. В каких образах были Мария Шарапова и Винус Уильямс на ковровой дорожке?
Мария Шарапова
Россиянка выбрала элегантное серебристое платье, дополнив образ крупными серьгами с камнями.
Винус Уильямс
Американка остановилась на скромном розовом платье. Образ теннисистка дополнила необычной металлической сумочкой.
Образы Шараповой и Уильямс на премии в Лос-Анджелесе. Чьё платье круче?
Читайте также
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Джокович — лучший по проценту побед на ATP-1000
Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло
От подруг Человека-паука к ролям теннисисток
Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами
У Синнера крутой рекорд в Майами
Исторический случай на турнире в Майами!
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Главные трофеи сборной России по теннису
Все российские победители турнира в Дохе