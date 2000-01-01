Джокович — лучший по проценту побед на ATP-1000
Новак Джокович обыграл Алекса де Минора и укрепился в звании лучшего в истории по проценту побед на «Мастерсах». На сколько сербский теннисист оторвался от преследователей?
5-е место — Андре Агасси
Американский теннисист выиграл 74,1% матчей.
4-е место — Карлос Алькарас
Испанец одержал победы в 76,7% матчей.
3-е место — Роджер Федерер
Швейцарский теннисист выиграл 77,9% матчей.
2-е место — Рафаэль Надаль
Испанец одержал победы в 82,1% матчей.
1-е место — Новак Джокович
Серб выиграл 82,22% матчей.
Джокович — лучший в истории по проценту побед на «Мастерсах»
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