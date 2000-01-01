Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Джокович — лучший по проценту побед на ATP-1000
Джокович — лучший по проценту побед на ATP-1000
Новак Джокович обыграл Алекса де Минора и укрепился в звании лучшего в истории по проценту побед на «Мастерсах». На сколько сербский теннисист оторвался от преследователей?
AMP-версия
5-е место — Андре Агасси
5-е место — Андре Агасси
Американский теннисист выиграл 74,1% матчей.
4-е место — Карлос Алькарас
4-е место — Карлос Алькарас
Испанец одержал победы в 76,7% матчей.
3-е место — Роджер Федерер
3-е место — Роджер Федерер
Швейцарский теннисист выиграл 77,9% матчей.
2-е место — Рафаэль Надаль
2-е место — Рафаэль Надаль
Испанец одержал победы в 82,1% матчей.
1-е место — Новак Джокович
1-е место — Новак Джокович
Серб выиграл 82,22% матчей.
Джокович — лучший в истории по проценту побед на «Мастерсах»
Читайте также
Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло
Гонщики Формулы-1 посетили турнир в Монте-Карло
От подруг Человека-паука к ролям теннисисток
От подруг Человека-паука к ролям теннисисток
Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами
Коллинз почти повторила рекорд Осаки в Майами
У Синнера крутой рекорд в Майами
У Синнера крутой рекорд в Майами
Исторический случай на турнире в Майами!
Исторический случай на турнире в Майами!
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Бекхэм подарил Циципасу футболку Месси. Фото
Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Неймар и Батлер встретились с Алькарасом. Фото
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Главные трофеи сборной России по теннису
Главные трофеи сборной России по теннису
Все российские победители турнира в Дохе
Все российские победители турнира в Дохе
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000
Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android