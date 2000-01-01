Необычные приметы и ритуалы звёзд тенниса
Ник Кирьос
Выходит на корт в баскетбольных кроссовках
Выходит на корт в баскетбольных кроссовках
Вера Звонарёва
На переходе накрывает голову полотенцем
На переходе накрывает голову полотенцем
Мария Шарапова
Старается не наступать на линии
Старается не наступать на линии
Александр Зверев
Перед выходом на корт целует своих собачек
Перед выходом на корт целует своих собачек
Новак Джокович
Пробует траву Уимблдона на вкус после победы
Пробует траву Уимблдона на вкус после победы
Рафаэль Надаль
Расставляет бутылочки с водой в своём порядке
Расставляет бутылочки с водой в своём порядке
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