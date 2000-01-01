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Необычные приметы и ритуалы звёзд тенниса
Необычные приметы и ритуалы звёзд тенниса
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Ник Кирьос<br/> Выходит на корт в баскетбольных кроссовках
Ник Кирьос
Выходит на корт в баскетбольных кроссовках
Вера Звонарёва<br/> На переходе накрывает голову полотенцем
Вера Звонарёва
На переходе накрывает голову полотенцем
Мария Шарапова<br/> Старается не наступать на линии
Мария Шарапова
Старается не наступать на линии
Александр Зверев<br/> Перед выходом на корт целует своих собачек<br/>
Александр Зверев
Перед выходом на корт целует своих собачек
Новак Джокович<br/> Пробует траву Уимблдона на вкус после победы
Новак Джокович
Пробует траву Уимблдона на вкус после победы
Рафаэль Надаль<br/> Расставляет бутылочки с водой в своём порядке
Рафаэль Надаль
Расставляет бутылочки с водой в своём порядке
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