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Свёнтек — четвёртая по проценту побед на грунте
Свёнтек — четвёртая по проценту побед на грунте
Ига Свёнтек продолжает удивлять. Польская теннисистка имеет лучший показатель побед в матчах WTA среди игроков с 2000 года на грунте и четвёртый в истории!
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Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
Польская теннисистка выиграла 87% матчей на грунте.
Штеффи Граф
Штеффи Граф
Немка одержала победы в 89,2% матчей.
Маргарет Корт
Маргарет Корт
Австралийка выиграла 89,5% матчей на грунте.
Крис Эверт
Крис Эверт
Американка одержала победы в 94,5% матчей.
Свёнтек — четвёртая в истории по проценту побед на грунте
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