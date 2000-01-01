Надаль навестил Корнееву в больнице. Фото
Легендарный Рафаэль Надаль совершил крайне милый поступок. Экс первая ракетка мира навестил в больнице Барселоны россиянку Алину Корнееву, которая восстанавливается после операции на кисти руки!
Милая история
«За эти дни я получила так много трогательных сообщений и комментариев. Одним из сюрпризов стала встреча с Рафой Надалем в Барселоне. Я благодарна за вашу любовь и поддержку», — написала Алина в соцсетях.
Ученица
Надаль пришёл в больницу не просто так. Дело в том, что 16-летняя Корнеева тренируется в академии Рафаэля в Испании.
«Я благодарна за поддержку». Надаль навестил россиянку Корнееву в больнице
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