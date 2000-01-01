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Звёзды на теннисном турнире в Мадриде. Фото
Звёзды на теннисном турнире в Мадриде. Фото
Турнир в Мадриде приковал к себе внимание множества знаменитостей. На трибунах был даже замечен король Испании Филипп VI.
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Филипп VI, король Испании
Филипп VI, король Испании
Винисиус, вингер мадридского «Реала» (футбол)
Винисиус, вингер мадридского «Реала» (футбол)
Зинедин Зидан, бывший тренер мадридского «Реала» (футбол)
Зинедин Зидан, бывший тренер мадридского «Реала» (футбол)
Серхио Льюль, атакующий защитник мадридского «Реала» (баскетбол)
Серхио Льюль, атакующий защитник мадридского «Реала» (баскетбол)
Мария Перелло, жена Рафаэля Надаля
Мария Перелло, жена Рафаэля Надаля
Ана Мария Парера и Мария Изабель Надаль, мама и сестра Рафаэля Надаля
Ана Мария Парера и Мария Изабель Надаль, мама и сестра Рафаэля Надаля
Король Испании и Зидан. Кто из звёзд посетил турнир в Мадриде?
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