Надаль попрощался с турниром в Мадриде. Фото трогательной церемонии

Особая речь

«Сегодня был эмоциональный день. Сегодня незабываемый день, когда пришло время сказать: «Прощай, Мадрид!» Это одно из тех мест или, вероятно, единственное место, где я получал огромное количество любви и поддержки все эти годы», — сказал Надаль в прощальной речи.