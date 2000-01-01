Надаль попрощался с турниром в Мадриде. Фото
Рафаэль Надаль проиграл Иржи Легечке (5:7, 4:6) в 1/8 финала своего последнего турнира в Мадриде. После поражения испанец триумфально покинул корт, а зрители трогательно провожали своего любимца!
Особая речь
«Сегодня был эмоциональный день. Сегодня незабываемый день, когда пришло время сказать: «Прощай, Мадрид!» Это одно из тех мест или, вероятно, единственное место, где я получал огромное количество любви и поддержки все эти годы», — сказал Надаль в прощальной речи.
Подарок на память
Директор турнира Фелисьяно Лопес вручил Надалю особый памятный трофей.
Фанатская любовь
Все зрители стояли на ногах и не сдерживали эмоций.
Поддержка родных
Но тяжелее всех было близким. Мама и сестра Надаля пустили слезу.
Трогательная история
Плакала и супруга Надаля Мария Перелло.
Проводы
Весь стадион наградил Рафаэля долгими аплодисментами. Под восторженные звуки трибун Надаль покинул корт.
Надаль попрощался с турниром в Мадриде. Фото трогательной церемонии
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