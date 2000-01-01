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Андреева почти повторила рекорд Гауфф
Андреева почти повторила рекорд Гауфф
Мирра Андреева отметила своё 17-летие победой над Ясмине Паолини (2:0) и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (2:0). Россиянка стала второй самой молодой теннисисткой после Коко Гауфф, кому удавалось подобное!
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Самая молодая
Самая молодая
Коко Гауфф на турнире в Дубае в 2021 году одержала победу над Терезой Мартинцовой (2:0) в третьем раунде и вышла в четвертьфинал. Тогда американке было 16 лет и 363 дня.
Андреева — самая молодая теннисистка после Гауфф, которая дошла до четвертьфинала WTA-1000
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