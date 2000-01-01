Невероятные камбэки Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова
Уимблдон-2018. 3-й круг
Хачанов – Тиафо – 4/6 4/6 7/6 6/2 6/1
US Open-2020. 1-й круг
Хачанов – Синнер – 3/6 6/7 6/2 6/0 7/6
РГ-2020. 1-й круг
Рублёв – Куэрри – 6/7 6/7 7/5 6/4 6/3
С-Петербург-2020. 1/2 финала
Рублёв – Шаповалов – 4/6 6/3 6/4
AO-2021. 4-й круг
Карацев – Оже-Альяссим – 3/6 1/6 6/3 6/3 6/4
Дубай-2021. 1/4 финала
Карацев – Синнер – 6/7 6/3 6/3
Париж-2020. Финал
Медведев – Зверев – 5/7 6/4 6/1
Итоговый турнир-2020. 1/2 финала
Медведев – Надаль – 3/6 7/6 6/3
Итоговый турнир ATP-2020. Финал
Медведев – Тим – 4/6 7/6 6/4
Уимблдон-2021. 3-й круг
Медведев – Чилич – 6/7 3/6 6/3 6/3 6/2
Невероятные камбэки Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова
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