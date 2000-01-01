Как Мария Шарапова выиграла в финале Уимблдона у Серены
На Уимблдоне-2004 Шарапова была посеяна под 13-м номером.
Мария добралась до 1/4 финала, не отдав соперницам ни сета.
Японку Аи Сугияму россиянка одолела в трёх партиях.
А в полуфинале Мария оказалась сильнее американки Дэвенпорт.
В финале Шарапова встретилась с американкой Сереной Уильямс.
6:1, 6:4 – и 17-летняя Мария Шарапова чемпионка Уимблдона!
Как написала Мария в своей книге, Серена потом рыдала в раздевалке.
А для Шараповой это было только начало. Она выиграла ещё 4 «Шлема».
Как Мария Шарапова выиграла в финале Уимблдона у Серены
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