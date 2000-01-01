Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем
Australian Open — 2005. 1-й круг
Сафин — 6:0, 6:2, 6:1.
Марсель-2007. 1-й круг
Южный – 6:4, 4:6, 7:6.
Роттердам-2007. 1/2 финала
Южный – 3:6, 7:6, 7:5.
Кубок Дэвиса-2008. 1-й круг.
Давыденко – 4:6, 3:6, 6:4, отказ.
Уимблдон-2008. 2-й круг
Сафин – 6:4, 7:6, 6:2.
Шанхай-2009. 1/2 финала
Давыденко – 4:6, 6:4, 7:6.
Роттердам-2010. 1/2 финала
Южный – 7:6, 7:6.
Париж-2018. Финал
Хачанов – 7:5, 6:4.
Монте-Карло-2019. 1/4 финала
Медведев – 6:3, 4:6, 6:2.
Цинциннати-2019. 1/2 финала
Медведев – 3:6, 6:3, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP-2020. Группа
Медведев – 6:3, 6:3.
Белград-2021. 1/2 финала
Карацев – 7:5, 4:6, 6:4.
Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем
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