Как Светлана Кузнецова выиграла русский финал на US Open
2004 год стал звёздным для российского женского тенниса.
Анастасия Мыскина выиграла «Ролан Гаррос».
17-летняя Мария Шарапова взяла Уимблдон.
На US Open сразу 8 россиянок попали в число сеяных.
Несколько россиянок выбили друг друга из сетки.
В финал вышли две россиянки – Кузнецова и Дементьева.
Победила 19-летняя Светлана Кузнецова – 6:3, 7:5.
Через пять лет Светлана выиграла ещё «Ролан Гаррос».
А Елена Дементьева завоевала золото Олимпиады в Пекине-2008.
Как Светлана Кузнецова выиграла русский финал на US Open
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