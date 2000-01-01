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Звёздные гости на трибунах US Open в Нью-Йорке
Звёздные гости на трибунах US Open в Нью-Йорке
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Мария Шарапова
Мария Шарапова
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Брэд Питт
Брэд Питт
Хенрик Лундквист
Хенрик Лундквист
Пол Уэсли
Пол Уэсли
Род Лэйвер
Род Лэйвер
Рами Малек
Рами Малек
Звёздные гости на трибунах US Open в Нью-Йорке
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