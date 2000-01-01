Впервые за 19 лет два теннисиста из России в топ-5 рейтинга ATP!
Андрей Рублёв
По итогам US Open — 2021 обошёл Надаля, Тима и впервые поднялся на 5-е место рейтинга ATP
Рублёв (5) и Медведев (2) в топ-5!
С 13 сентября 2021 года сразу два россиянина
Кафельников и Сафин
Последний раз два теннисиста из России были в топ-5 в августе 2002 года
Евгений Кафельников
Стал первым россиянином в топ-5. Это произошло 10 апреля 1995 года
А 3 мая 1999 года Евгений первым из российских теннисистов получил статус 1-й ракетки мира
Марат Сафин
После победы на US Open — 2000 взлетел с 7-го на 2-е место рейтинга ATP
Сафин и Кафельников
30 октября 2000 года впервые сразу 2 россиянина оказались в топ-5
А 20 ноября всё того же года Марат впервые стал лидером мирового рейтинга
Николай Давыденко
Впервые оказался в топ-5 в ноябре 2005 года
Лучшее место в карьере — 3-е. На него Николай впервые поднялся 6 ноября 2006 года
Даниил Медведев
Впервые пробился в топ-5 в августе 2019 года
А в марте 2021 года добрался до 2-й строчки рейтинга ATP
Всего в топ-5 мирового рейтинга пробивались 5 представителей России — Кафельников, Сафин, Давыденко, Медведев и Рублёв
Впервые за 19 лет два теннисиста из России в топ-5 рейтинга ATP!
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