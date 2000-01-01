Усы, борода, короткая стрижка. Как менялся имидж Даниила Медведева
ATP Cup — 2021, февраль
В составе сборной России Медведев впервые выиграл этот командный трофей, победив во всех 4 одиночках.
25 лет!
Впервые россиянин отпраздновал день рождения на Зелёном континенте
Australian Open — 2021, февраль
Обыграв 6 соперников, Даниил впервые оказался в финале этого турнира, где уступил лишь Новаку Джоковичу.
«Мастерс» в Майами, март
Перед турниром Медведев решил отрастить усы. Даниил дошёл до 1/4 финала и проиграл Баутиста-Агуту.
Формула-1, май
Россиянин наблюдал за знаменитыми гонками чуть ли не с балкона собственного дома.
«Ролан Гаррос», июнь
В Париже Даниил предстал с бородкой а-ля мушкетёр. Впервые россиянин смог не только пробиться через барьер 1-го круга, но и стать четвертьфиналистом.
Олимпиада, июль
Дебют на Олимпиаде для Даниила прошёл в тяжёлых условиях. Он боролся не только с соперниками, но и с жарой, духотой и влажностью. В итоге уступил в 1/4 финала и до медали не добрался.
US Open, сентябрь
Турнир в Нью-Йорке Медведев провёл на одном дыхании. Он сенсационно обыграл в финале Джоковича, не дав ему собрать сезонный «Большой шлем».
Отпуск в Майами, сентябрь
После триумфа на US Open Даниил решил избавиться от своей лохматости. Он коротко постригся, побрился и хорошенько загорел.
Кубок Лэйвера, сентябрь
На Кубке Лэйвера Медведев был элегантен как Джеймс Бонд. А его сборная Европы разгромила остальной мир со счётом 14:1.
Усы, борода, короткая стрижка. Как менялся имидж Даниила Медведева
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