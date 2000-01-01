Наряды 18-летней теннисистки Эммы Радукану уже выставляют напоказ
Победа на US Open — 2021!
Сенсационный успех в Нью-Йорке сделал 18-летнюю теннисистку чрезвычайно популярной
Зал славы тенниса
Форма Эммы Радукану, в которой она неожиданно победила на US Open, выставлена в Международном зале славы
Дебют на ТБШ
Восхождение Эммы началось на Уимблдоне, где она, к удивлению многих, с ходу добралась до 4-го круга
Сейчас 18-летняя Радукану — одна из самых популярных теннисисток мира. Она не сходит с обложек глянцевых журналов и красных ковровых дорожек
Met Gala — 2021
Сразу после US Open британская теннисистка появилась на знаменитом нью-йоркском показе мод, где предстала в ярком наряде
Пока Эмма лишь осваивается в мире звёзд первой величины и только учится носить роскошные платья
Лондонская неделя моды
Следом Эмма Радукану отправилась в Великобританию, где посетила Лондонскую неделю моды
«Не время умирать»
Побывала британская теннисистка и на лондонской премьере нового фильма про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать»
Девушка Джеймса Бонда
Эмма в роскошном белом платье была хороша на этом показе, и многие посчитали, что ей пора отдать роль девушки Джеймса Бонда в следующем фильме
Наряды 18-летней теннисистки Эммы Радукану уже выставляют напоказ
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