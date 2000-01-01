Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Что случилось в матче Алькараса и Зверева?

Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото

В Индиан-Уэллсе случился настоящий апокалипсис. Во время матча Карлоса Алькараса и Александра Зверева на арену прилетели сотни пчёл. Игру теннисистов даже пришлось прервать!