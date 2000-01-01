Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Фото
В Индиан-Уэллсе случился настоящий апокалипсис. Во время матча Карлоса Алькараса и Александра Зверева на арену прилетели сотни пчёл. Игру теннисистов даже пришлось прервать!
Нападение
Пчёлы мешали играть теннисистам и даже укусили Алькараса в лоб.
Служба спасения
Организаторам пришлось вызывать специальную службу, чтобы отловить всех насекомых.
Финал
После паузы матч всё-таки продолжился. В итоге Алькарас победил со счётом 6:3, 6:1.
Нашествие пчёл в Индиан-Уэллсе. Что случилось в матче Алькараса и Зверева?
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