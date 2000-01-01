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У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
У Гауфф крутое достижение на WTA-1000
Коко Гауфф обыграла Элисе Мертенс на турнире в Индиан-Уэллсе 6:0, 6:2. Эта «баранка» стала для американки восьмой на турнирах WTA-1000. Больше лишь у сестёр Уильямс!
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Рекордсменки
Рекордсменки
С момента запуска формата WTA-1000 в 2009 году лишь сёстры Уильямс оформляли больше «баранок» на турнирах. Винус побеждала в сетах со счётом 6:0 12 раз, а Серена — 23 раза.
У Гауфф восемь «баранок» на WTA-1000. Больше лишь у сестёр Уильямс!
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