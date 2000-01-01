Как Медведев победил игроков топ-3 на Итоговом
Даниил Медведев приехал на Итоговый турнир ATP 2020 года в Лондон в статусе 4-го номера посева.
Россиянин оказался в одной группе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Диего Шварцманом.
Даниил выиграл у всех троих, не отдав соперникам ни сета!
1/2 финала. Медведев — Надаль — 3:6, 7:6, 6:3
В плей-офф Даниил впервые проиграл партию, смог отыграть во втором сете подачу соперника на матч и в итоге одержать волевую победу над Рафаэлем Надалем (2).
Финал. Медведев — Тим — 4:6, 7:6, 6:4
В решающем матче россиянин тоже отыгрался с 0-1 по сетам в матче с Домиником Тимом (3).
Давыденко – 2009, Медведев – 2020
Так Медведев завоевал титул и повторил успех Николая Давыденко 11-летней давности.
Крушитель первых ракеток
По ходу турнира Даниил установил уникальный рекорд Итогового турнира. Он единственный, кто за один розыгрыш победил всех теннисистов топ-3.
Как Медведев победил игроков топ-3 на Итоговом
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