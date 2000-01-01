Лучший год Медведева. Это космический уровень!
ATP Cup — победа
Сборная России во главе с Даниилом Медведевым впервые в истории выиграла ATP Cup.
Australian Open — финал
Даниил впервые смог добраться до финала в Мельбурне, но уступил Джоковичу.
2-я ракетка мира
Выиграв в марте турнир в Марселе, Даниил обогнал Надаля и основательно закрепился на 2-м месте рейтинга.
«Ролан Гаррос» — 1/4 финала
В Париже Даниилу удалось снять проклятье с главного грунтового турнира — выиграть не только один матч, но и пройти далеко по сетке.
Уимблдон — 4-й круг
На главном травяном турнире Даниил впервые смог добраться до 1/8 финала.
US Open — титул
Впервые в карьере Медведев смог выиграть турнир «Большого шлема». В финале россиянин победил самого Новака Джоковича.
Итоговый турнир ATP — финал
Победив всех соперников в группе и полуфинале, Даниил уступил в решающем поединке Александру Звереву.
Всего за сезон россиянин завоевал 4 титула в одиночном разряде и заработал около $ 7,5 млн. Это просто космический уровень!
Лучший год Медведева. Это космический уровень!
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