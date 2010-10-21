Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Все отношения Марии Шараповой до миллионера Александра Гилкса
Все отношения Марии Шараповой до миллионера Александра Гилкса
В октябре 2018 года Мария Шарапова объявила об отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. Дело идёт к свадьбе, точная дата которой пока неизвестна.
AMP-версия
Шарапова нашла подходящего избранника не сразу. Кто был возлюбленным Марии до Гилкса?
Шарапова нашла подходящего избранника не сразу. Кто был возлюбленным Марии до Гилкса?
Адам Левин
Адам Левин
Солист известной поп-рок-группы Maroon 5.
Шарапова и Левин недолго встречались в 2005 году, после чего их пути разошлись.
Шарапова и Левин недолго встречались в 2005 году, после чего их пути разошлись.
Саша Вуячич
Саша Вуячич
Словенский баскетболист, двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
21 октября 2010 года было объявлено о помолвке Шараповой с Вуячичем. В августе 2012 года они расстались.
21 октября 2010 года было объявлено о помолвке Шараповой с Вуячичем. В августе 2012 года они расстались.
Григор Димитров
Григор Димитров
Болгарский теннисист. Победитель Итогового турнира ATP 2017 года в одиночном разряде.
В мае 2013 года Шарапова подтвердила, что встречается с Димитровым. Летом 2015 года они расстались.
В мае 2013 года Шарапова подтвердила, что встречается с Димитровым. Летом 2015 года они расстались.
Александр Гилкс
Александр Гилкс
19 октября 2018 года Шарапова объявила о романтических отношениях с Гилксом. Остаётся лишь узнать дату свадьбы.
Все отношения Марии Шараповой до миллионера Александра Гилкса
Читайте также
Историческая победа России в Кубке Дэвиса – 2021
Триумф России в Кубке Дэвиса – 2021
Триумф России в Кубке Дэвиса – 2021
Россия выиграла Кубок Дэвиса
Рекордсмен сборной в Кубке Дэвиса Метревели
Медведев на Кубке Дэвиса – 2021
© championat.com 2000–2021