Все отношения Марии Шараповой до миллионера Александра Гилкса
В октябре 2018 года Мария Шарапова объявила об отношениях с британским миллионером Александром Гилксом. Дело идёт к свадьбе, точная дата которой пока неизвестна.
Шарапова нашла подходящего избранника не сразу. Кто был возлюбленным Марии до Гилкса?
Адам Левин
Солист известной поп-рок-группы Maroon 5.
Шарапова и Левин недолго встречались в 2005 году, после чего их пути разошлись.
Саша Вуячич
Словенский баскетболист, двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
21 октября 2010 года было объявлено о помолвке Шараповой с Вуячичем. В августе 2012 года они расстались.
Григор Димитров
Болгарский теннисист. Победитель Итогового турнира ATP 2017 года в одиночном разряде.
В мае 2013 года Шарапова подтвердила, что встречается с Димитровым. Летом 2015 года они расстались.
Александр Гилкс
19 октября 2018 года Шарапова объявила о романтических отношениях с Гилксом. Остаётся лишь узнать дату свадьбы.
Все отношения Марии Шараповой до миллионера Александра Гилкса
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