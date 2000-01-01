Сколько зарабатывают богатейшие теннисистки мира
Эшли Барти (Австралия)
Призовые на корте – $ 3,9 млн
Эшли Барти (Австралия)
Коммерческие контракты – $ 3 млн
Суммарные заработки – $ 6,9 млн
Суммарные заработки – $ 6,9 млн
Гарбинье Мугуруса (Испания)
Призовые на корте – $ 2,8 млн
Гарбинье Мугуруса (Испания)
Коммерческие контракты – $ 6 млн
Суммарные заработки – $ 8,8 млн
Суммарные заработки – $ 8,8 млн
Винус Уильямс (США)
Призовые на корте – $ 0,3 млн
Винус Уильямс (США)
Коммерческие контракты – $ 11 млн
Суммарные заработки – $ 11,3 млн
Суммарные заработки – $ 11,3 млн
Серена Уильямс (США)
Призовые на корте – $ 0,9 млн
Серена Уильямс (США)
Коммерческие контракты – $ 45 млн
Суммарные заработки – $ 45,9 млн
Суммарные заработки – $ 45,9 млн
Наоми Осака (Япония)
Призовые на корте – $ 2,3 млн
Наоми Осака (Япония)
Коммерческие контракты – $ 55 млн
Суммарные заработки – $ 57,3 млн
Суммарные заработки – $ 57,3 млн
Сколько зарабатывают богатейшие теннисистки мира
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