Все победы российских теннисистов над Надалем
Личные встречи россиян с Рафаэлем Надалем:
Сафин – Надаль – 0-2
Давыденко – Надаль – 6-5
Южный – Надаль – 4-13
Андреев – Надаль – 1-4
Давыденко – Надаль – 6-5
Южный – Надаль – 4-13
Андреев – Надаль – 1-4
Личные встречи россиян с Рафаэлем Надалем:
Турсунов – Надаль – 0-3
Габашвили – Надаль – 0-4
Кузнецов – Надаль – 0-4
Ледовских – Надаль – 0-1
Габашвили – Надаль – 0-4
Кузнецов – Надаль – 0-4
Ледовских – Надаль – 0-1
Личные встречи россиян с Рафаэлем Надалем:
Медведев – Надаль – 1-3
Рублёв – Надаль – 1-2
Хачанов – Надаль – 0-7
Рублёв – Надаль – 1-2
Хачанов – Надаль – 0-7
Все победы россиян:
Дубай-2004. 1/4 финала
Южный — 6:2, 1:6, 6:1.
Южный — 6:2, 1:6, 6:1.
Валенсия-2005. 1/4 финала
Андреев — 7:5, 6:2.
US Open — 2006. 1/4 финала
Южный — 6:3, 5:7, 7:6, 6:1.
Дубай-2007. 1/4 финала
Южный — 7:6, 6:3.
Ченнай-2008. Финал
Южный — 6:0, 6:1.
Майами-2008. Финал
Давыденко — 6:4, 6:2.
Париж-2008. 1/4 финала
Давыденко — 6:1, отказ.
Шанхай-2009. Финал
Давыденко — 7:6, 6:3.
ATP Finals-2009. Группа
Давыденко — 6:1, 7:6.
Доха-2010. Финал
Давыденко — 0:6, 7:6, 6:4.
Доха-2011. 1/2 финала
Давыденко — 6:3, 6:2.
ATP Finals-2020. 1/2 финала
Медведев — 3:6, 7:6, 6:3.
Монте-Карло — 2021. 1/4 финала
Рублёв — 6:2, 4:6, 6:2.
Australian Open — 2022. 3-й круг
Рафаэль Надаль проэкзаменует Карена Хачанова.
Все победы российских теннисистов над Надалем
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