Где будет отдыхать победитель AO. Как выглядят люксовые особняк и яхта Рафаэля Надаля

Как выглядят яхта и особняк Рафаэля Надаля
Здесь победитель Australian Open — 2022 будет восстанавливать силы перед следующим турниром «Большого шлема».
Рафаэль Надаль завоевал рекордный 21-й титул на турнирах «Большого шлема» после победы над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Самое время отдохнуть. Где это будет делать 35-летний испанец?
Состояние Надаля — $ 220 млн, поэтому он может позволить себе роскошную жизнь.
Надаль владеет яхтой за € 5 млн, которую ему доставили в 2020 году.
80 Sunreef Power – универсальный катамаран для долгих круизов с большим внутренним пространством. Длина катамарана – 23,95 м.
У яхты обширный гараж, в который помещаются водные мотоциклы и прочие игрушки, а также станция заправки. На огромном флайбридже помещаются спа-бассейн с водопадом и барбекю.
Открытые бар и лаунж-зона с большими солнцезащитными козырьками и выдвижным телевизором делают катамаран 80 Sunreef Power идеальным местом для отдыха.
На борту яхты есть четыре гостевые каюты, так что Рафа при желании может отправиться в круиз в большой компании. Интерьер выполнен в элегантной гамме кремовых, кофейных и бежевых оттенков.
Жилая площадь яхты – 372 квадратных метра и является одной из самых больших для судов подобного класса.
Надаль заявил, что море — его родная стихия. Неудивительно, что яхта пришвартована возле особняка Рафы на Мальорке стоимостью $ 4 млн.
Площадь недвижимости, купленной в 2013 году, составляет немногим более 1000 м².
Надаль потратил семь лет на ремонт особняка и снёс несколько зданий, прежде чем это место стало домом его мечты. В частности, Рафа построил теннисный корт, на котором может тренироваться в любое время.
Интерьер достаточно минималистичен.
Рафа не является любителем вычурной роскоши.
Из дома есть отличный вид на Средиземное море, что очень важно для Надаля.
Внутри оборудован тренажёрный зал и комната с огромным телевизором, на котором Надаль часто смотрит матчи мадридского «Реала».
Надаль и его жена Хиско Перелья счастливы жить в доме, который находится в достаточно уединённом тихом месте.
Рафа добирается до своего дома на арендованном вертолёте.
В распоряжении Надаля также есть собственный самолёт Cessna Citation CJ2+ стоимостью $ 6,7 млн. Обслуживание обходится в $ 300 тыс. в год. Cessna Citation CJ2+ вмещает 8 пассажиров.
На своём самолёте Надаль путешествует на все крупные турниры, в том числе отправится из Мельбурна домой в Испанию после победы на Australian Open.
Где будет отдыхать победитель AO. Как выглядят люксовые особняк и яхта Рафаэля Надаля
Читайте также
Самые красивые наряды Australian Open прошлых лет
Все победы российских теннисистов над Надалем
Сколько зарабатывают богатейшие теннисистки мира
Призовые звёзд тенниса на Australian Open — 2022
Новогодние каникулы теннисных красавиц
Красотки, которые не выиграли ни одного «Шлема»
Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
Сколько зарабатывает Серена Уильямс
Все отношения Марии Шараповой до миллионера Гилкса
Триумф России на Кубке Дэвиса – 2021!
$ 2,41 млн чемпионам! Расклад призовых
Лучший год Медведева. Это космический уровень!
Как Медведев победил игроков топ-3 на Итоговом
Как изменились призовые на Итоговом турнире ATP
Яркие вечерние наряды лучших теннисисток
Дерзкие и яркие образы звёзд тенниса на Хэллоуин