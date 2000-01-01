Невероятные версии, как допинг попадает в организм
Эшли Кратцер (США)
Теннисистка утверждала, что запрещённое средство попало в организм после использования в Китае «неизвестного крема». Её поведение признали безрассудным. Вердикт – 4 года отстранения.
Николас Джарри (Чили)
Теннисист предположил, что допинг попал в организм вместе с поливитаминами из Бразилии. Версию признали неубедительной и отстранили Джарри на 11 месяцев.
Роберт Фара (Колумбия)
Теннисист доказал, что допинг попал к нему с говяжьим стейком. В Колумбии разрешено применять в животноводстве некоторые лекарства для набора мышечной массы. Роберта оправдали.
Мариано Пуэрта (Аргентина)
Теннисист объяснил наличие допинга тем, что выпил воды из стакана, из которого жена запивала пилюли. Первоначальный вердикт – 8 лет отстранения изменили на полное оправдание.
Сара Эррани (Италия)
Теннисистка смогла добиться снижения срока дисквалификации до двух месяцев, доказав, что в её тарелку с едой упала мамина сильнодействующая таблетка.
Андре Агасси (США)
Теннисист объяснил провал допинг-теста случайно отпитой газировкой из стакана своего менеджера. Ему поверили. А после карьеры Агасси признался, что употреблял запрещённое вещество.
Ришар Гаске (Франция)
Теннисист представил следствию версию, что запрещённое вещество наркотического свойства в его организм попало после поцелуя с девушкой, которая этот «продукт» употребляла.
Даяна Ястремская (Украина)
Теннисистка доказала, что допинг попал в её организм во время интима с бойфрендом, который употреблял это вещество. Вердикт – оправдана.
Мария Шарапова (Россия)
Россиянка объяснила появление в организме мельдония ошибкой менеджера, который вовремя не прочитал письмо с новым списком запрещённых веществ. Марию отстранили на 15 месяцев.
Съела мамину таблетку. Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов
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