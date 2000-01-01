Съела мамину таблетку. Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов

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Невероятные версии, как допинг попадает в организм
Невероятные версии, как допинг попадает в организм
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Эшли Кратцер (США)
Эшли Кратцер (США)
Теннисистка утверждала, что запрещённое средство попало в организм после использования в Китае «неизвестного крема». Её поведение признали безрассудным. Вердикт – 4 года отстранения.
Николас Джарри (Чили)
Николас Джарри (Чили)
Теннисист предположил, что допинг попал в организм вместе с поливитаминами из Бразилии. Версию признали неубедительной и отстранили Джарри на 11 месяцев.
Роберт Фара (Колумбия)
Роберт Фара (Колумбия)
Теннисист доказал, что допинг попал к нему с говяжьим стейком. В Колумбии разрешено применять в животноводстве некоторые лекарства для набора мышечной массы. Роберта оправдали.
Мариано Пуэрта (Аргентина)
Мариано Пуэрта (Аргентина)
Теннисист объяснил наличие допинга тем, что выпил воды из стакана, из которого жена запивала пилюли. Первоначальный вердикт – 8 лет отстранения изменили на полное оправдание.
Сара Эррани (Италия)
Сара Эррани (Италия)
Теннисистка смогла добиться снижения срока дисквалификации до двух месяцев, доказав, что в её тарелку с едой упала мамина сильнодействующая таблетка.
Андре Агасси (США)
Андре Агасси (США)
Теннисист объяснил провал допинг-теста случайно отпитой газировкой из стакана своего менеджера. Ему поверили. А после карьеры Агасси признался, что употреблял запрещённое вещество.
Ришар Гаске (Франция)
Ришар Гаске (Франция)
Теннисист представил следствию версию, что запрещённое вещество наркотического свойства в его организм попало после поцелуя с девушкой, которая этот «продукт» употребляла.
Даяна Ястремская (Украина)
Даяна Ястремская (Украина)
Теннисистка доказала, что допинг попал в её организм во время интима с бойфрендом, который употреблял это вещество. Вердикт – оправдана.
Мария Шарапова (Россия)
Мария Шарапова (Россия)
Россиянка объяснила появление в организме мельдония ошибкой менеджера, который вовремя не прочитал письмо с новым списком запрещённых веществ. Марию отстранили на 15 месяцев.
Съела мамину таблетку. Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов
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