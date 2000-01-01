Теннисные красавицы в детстве и сейчас. Весеннее настроение обеспечено!

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Теннисные красавицы в детстве и сейчас
Теннисные красавицы в детстве и сейчас
Шарапова, Курникова и другие спортсменки в юности и сейчас.
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Агнешка Радваньска
Агнешка Радваньска
Экс 2-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 20 титулов в одиночном разряде.
Агнешка Радваньска
Агнешка Радваньска
Финалистка Уимблдона-2012, чемпионка Итогового чемпионата WTA – 2015 в Сингапуре, Кубка Хопмана – 2015.
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
Бывшая 1-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 21 титула в одиночном разряде.
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
Чемпионка Australian Open – 2012, 2013 в одиночке, на Олимпиаде-2012 выиграла золото в миксте и бронзу в одиночке.
Петра Квитова
Петра Квитова
Экс 2-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 28 титулов в одиночном разряде.
Петра Квитова
Петра Квитова
Чемпионка Уимблдона-2011, 2014 в одиночке, на Олимпиаде-2016 в Рио завоевала бронзу в одиночке.
Елена Веснина
Елена Веснина
Бывшая 13-я ракетка мира в одиночном разряде и 1-я в парном, обладательница 3 титулов в одиночном разряде и 18 – в парном.
Елена Веснина
Елена Веснина
Чемпионка трёх турниров «Большого шлема» в паре и одного в миксте. На Олимпиаде-2016 выиграла золото в паре, а на Играх-2020 – серебро в миксте.
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
Экс 3-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 7 титулов в одиночном разряде.
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
Чемпионка US Open – 2017, финалистка «Ролан Гаррос» – 2018 и Итогового чемпионата WTA – 2018 в одиночке. Обладательница Кубка Федерации – 2017 в составе сборной США.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Бывшая 3-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 16 титулов в одиночном разряде.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Обладательница бронзы Олимпиады-2020, чемпионка Итогового чемпионата WTA – 2018, финалистка-2019 в одиночке.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Бывшая 1-я ракетка мира в одиночном разряде, обладательница 36 титулов в одиночном разряде.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Собрала «Карьерный шлем», а всего выиграла 5 турниров «Большого шлема», победительница Итогового чемпионата WTA – 2004, обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в одиночке.
Анна Курникова
Анна Курникова
Бывшая 8-я ракетка мира в одиночном разряде и 1-я в парном, обладательница 16 титулов в парном разряде.
Анна Курникова
Анна Курникова
Чемпионка Australian Open – 1999, 2002, Итогового чемпионата WTA – 1999, 2000 в парном разряде.
Теннисные красавицы в детстве и сейчас. Весеннее настроение обеспечено!
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