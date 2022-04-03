Алькарас – молодая версия Надаля? Почему их сравнивают и есть ли различия

Алькарас – молодая копия Надаля? Почему их сравнивают и есть ли в этом смысл
Преждевременное объявление подростка будущей легендой – такая же часть тенниса, как жёлтые мячи. В течение нескольких лет Григора Димитрова называли Baby Fed, теперь очередь за Карлосом Алькарасом?
3 апреля 2022-го Алькарас взял первый тысячник и третий титул АТР в карьере
Карьерный взлёт Алькараса и Надаля почти идентичен: 20 февраля в Бразилии в свои 18 лет Карлос взял второй титул ATP. В этот же день только в 2005 году там же взял трофей 18-летний Рафа.
Первый мэйджор в Париже
Следом Надаль заберёт «Мастерс» в Монте-Карло, Риме и первый ТБШ во Франции, за Алькарасом – уже Майами. Карлос – третий претендент на мэйджор: впереди лишь Надаль и Новак Джокович.
Майка-безрукавка
«Скучаю по безрукавкам Надаля», – однажды заявил в интервью 20-кратный победитель ТБШ Роджер Федерер. Легенду огорчало, что игроки перестали делать модные заявления в духе испанца.
Вернуть моду 2000-х на безрукавки решил Алькарас – в джерси молодой Карлос только подчёркивает свой не по годам развитый рельеф.
Атлетичность
Именно телосложение – ещё один важный аргумент сравнивающих. Оба – 1,85 м, с широкими плечами и мощными четырёхглавыми мышцами бедра. Каждый уделяет физике особое внимание.
Испанские тренеры
Штаб 18-летнего Рафы возглавлял его дядя, Тони Надаль. Он же и привёл к успеху племянника – помог взять 17 ТБШ. Алькараса тренирует Хуан Карлос Ферреро – ему испанец и посвятил победу в Майами.
Самоотдача и характер
Карлоса уже полюбили за большое рвение и желание играть даже проигранное очко – качества, сделавшие Рафу обладателем 21 «Шлема». У Карлоса уже три победных пятисетовика: один из них — со Стефаносом Циципасом на US Open — 2021.
Футбольный клуб
Карлос — поклонник «Реала», как и Рафа. Хотя Надаль отказался от футбола, когда ему было 10 лет, чтобы сосредоточиться исключительно на теннисе.
Карлос – копия Рафы? Миф. Разные коронные покрытия
Алькараса вряд ли можно назвать клоном Надаля. Он не крутит топ-спин, а его тренер Ферреро заявлял, что твёрдые корты – его лучшее покрытие. Поэтому первый «Мастерс» Карлос взял именно на харде.
Разные стили в 18 лет
«В то время Надаль играл совершенно по-другому: дальше от задней линии, с длинными розыгрышами. Сейчас Рафа более агрессивен, поэтому я бы сказал, что Алькарас – его современная версия», – считает Патрик Муратоглу.
Агрессия Федерера
Карлос, скорее, напоминает Федерера: частые укороченные, агрессиваная игра в атаке с регулярными выходами к сетке, вариативность на задней.
С кем себя сам сравнивает Алькарас
«Не копирую стиль игрока. Я просто ищу свой. Но если должен назвать единственного, на кого я похож, думаю, это Федерер. Его игра похожа на мою, так как мы оба пытаемся быть агрессивными всё время».
Привычки
У Карлоса нет никаких привычек: чтобы этикетки на его бутылках с водой были повёрнуты особым образом. Он также не следует определённому маршруту, когда идёт к месту при переходе.
Энди Роддик призывает прекратить сравнения
«Я уже не могу найти в «Твиттере» обращений к Алькарасу без автоматических упоминаний вроде «Рафа сделал то» или «Ты знаешь, Рафа сделал это». Мы должны позволить этому парню быть самим собой».
Алькарас – молодая версия Надаля? Почему их сравнивают и есть ли различия
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