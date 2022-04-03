Алькарас – молодая версия Надаля? Почему их сравнивают и есть ли различия

Алькарас – молодая копия Надаля? Почему их сравнивают и есть ли в этом смысл

Преждевременное объявление подростка будущей легендой – такая же часть тенниса, как жёлтые мячи. В течение нескольких лет Григора Димитрова называли Baby Fed, теперь очередь за Карлосом Алькарасом?