Чей дебют на вершине рейтинга был самым коротким
Даниил Медведев опередил и Марата Сафина, и Бьорна Борга.
Патрик Рафтер (Австралия)
Дебют двукратного чемпиона US Open (1997, 1998) на вершине рейтинга продлился лишь одну неделю – на стыке июля и августа 1999-го. Больше Патрик Рафтер первой ракеткой не был.
Томас Мустер (Австрия)
Чемпион «Ролан Гаррос» — 1995 всего неделю был 1-й ракеткой мира в феврале 1996-го. Пустив вперёд на 3 недели Сампраса, Мустер затем ещё 5 недель был лидером (суммарно 6 недель).
Бьорн Борг (Швеция)
Возглавил рейтинг в 1977-м всего на 1 неделю, затем поочерёдно с Коннорсом и Макинроем становился 1-м ещё 5 раз. Всего 11-кратный обладатель «Шлемов» был лидером 109 недель.
Карлос Мойя (Испания)
Чемпион «Ролан Гаррос» — 1998 был первой ракеткой мира всего две недели в марте 1999 года, после чего так больше и не пробился в лидеры.
Марат Сафин (Россия)
В ноябре 2000-го на 2 недели возглавил рейтинг, но пропустил вперёд Куэртена. Потом Марат ещё дважды поднимался наверх. Всего двукратный победитель «Шлемов» был первым 9 недель.
Борис Беккер (Германия)
Возглавил рейтинг на 3 недели после титула на Australian Open – 1991, в том же году ещё 9 недель был 1-й ракеткой мира. Всего 6-кратный обладатель «Шлемов» лидировал 12 недель.
Джон Макинрой (США)
Впервые стал лидером в 1980-м на 3 недели. Затем поочерёдно с Боргом, Коннорсом и Лендлом поднимался на вершину ещё 13 раз. Всего 7-кратный победитель «Шлемов» был 1-м 170 недель.
Даниил Медведев (Россия)
Чемпион US Open – 2021 возглавил рейтинг 28 февраля 2022 года и продержался на вершине 3 недели. Будет ли у Медведева ещё возможность стать 1-й ракеткой мира?
Медведев задержался дольше Сафина и Борга. Чей дебют во главе рейтинга был самым коротким
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