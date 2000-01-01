Юная звезда из России и австралийская модель: главный шоумен ATP Кирьос сводил их с ума

Ник Кирьос страдает от любви не меньше

Разбивать сердца Ник начал ещё в 19. Хотя неясно, кто страдал больше – любовные перепалки влияли на карьеру самого парня: он лишь падал в рейтинге. Недавно Ник взялся за ум. Неужели влияние его пассии?