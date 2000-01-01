Как проводит время на пляже Мария Шарапова
Для звезды тенниса морское побережье – это место отдыха, воспоминаний и спортивная площадка.
Самая именитая теннисистка России Мария Шарапова отметила своё 35-летие на Бали. «Пасха и отдых на день рождения», — написала 5-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в своих соцсетях.
Во время своей спортивной карьеры в январе Мария обычно находилась в Австралии, где сражалась за первый в сезоне «Шлем». А в начале 2022 года она позволила себе отдохнуть на Багамах.
«Верните меня туда. Хотя бы для того, чтобы быстренько поплавать в океане и съесть рыбное такое», — написала Шарапова после отдыха на Багамах.
Даже в декабре и прохладную погоду россиянку всё равно тянет на море. Пляж для Шараповой – лучшее место, чтобы отметить католическое Рождество.
Пока в 2020 году Мария не объявила о завершении карьеры, она старалась между турнирами найти время для пляжного отдыха. На этом снимке прощается с калифорнийским летом после US Open.
А здесь Шарапова заехала на пляж после Australian Open – 2018 и перед связкой турниров на американском харде, называемой «Солнечный дубль».
А вот это фото с отдыха в Италии в 2019 году. Мария там не только отдыхала, но и тренировалась в академии Рикардо Пьятти.
«Люблю упражнения на свежем воздухе. Например, прогулки или занятия боксом на пляже», — рассказала однажды Шарапова о своих любимых видах тренировок.
Мария стала активно заниматься боксом во время дисквалификации за применение мельдония. Ей так понравились эти тренировки, что она продолжила их и после завершения карьеры.
Но пляж для Марии не только спортивная площадка, но и место для воспоминаний. В октябре 2017 года после поражения на Кубке Кремля она поехала в родной Сочи. Где ещё лучше можно перезарядить батарейки?
Своё 35-летие Шарапова отметила на Бали. Чем любит заниматься на пляже наша чемпионка
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