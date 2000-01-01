Их забанил Уимблдон: Медведев и ещё 16 теннисистов, которые не выступят в Великобритании

Даниил Медведев (Россия, №2)

№2 мира, успевший побывать и на первом месте ATP — крупнейшая потеря Уимблдона. Он мог проходить по сетке далеко — в прошлом году оступился в 4-м круге. Матч с Хубертом Хуркачем прервал дождь, и на следующий день поляк переломил игру.