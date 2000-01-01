«Не хочу казаться его парнем». Откровенные фразы Федерера и Надаля друг о друге

Федерер на Australian Open — 2019

«Всё равно выбираю Рафу, потому что это Рафа. И я люблю этого парня».

Кто из нас не умилялся его словам о победе Рафы над Алексом де Минором в 3-м раунде? Тогда арена Рода Лэйвера разом ахнула, будто застала признание главного героя ромкома в чувствах.