Не хватает Медведева и Рублёва! Каких топ-теннисистов уже успел обыграть Карлос Алькарас

Кого из топ-теннисистов обыгрывал Карлос Алькарас
Юный испанец собрал внушительную коллекцию побед над лучшими игроками.
1. Стефанос Циципас (Греция) – 3-я ракетка мира
US Open – 2021, 3-й круг
Первая победа в карьере Алькараса над игроком топ-10.
Первая победа в карьере Алькараса над игроком топ-10.
2. Маттео Берреттини (Италия) – 7-я ракетка мира
Вена-2021, 1/4 финала.
3. Янник Синнер (Италия) – 9-я ракетка мира
Париж-2021, 2-й круг.
4. Маттео Берреттини (Италия) – 6-я ракетка мира
Рио-2022, 1/4 финала
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
5. Стефанос Циципас (Греция) – 5-я ракетка мира
Майами-2022, 4-й круг
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
6. Хуберт Хуркач (Польша) – 10-я ракетка мира
Майами-2022, 1/2 финала.
7. Каспер Рууд (Норвегия) – 8-я ракетка мира
Майами-2022, Финал.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.
8. Стефанос Циципас (Греция) – 5-я ракетка мира
Барселона-2022, 1/4 финала
3-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
3-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
9. Рафаэль Надаль (Испания) – 4-я ракетка мира
Мадрид-2022, 1/4 финала.
10. Новак Джокович (Сербия) – 1-я ракетка мира
Мадрид-2022, 1/2 финала
Первая победа в карьере Алькараса над действующим лидером рейтинга.
Первая победа в карьере Алькараса над действующим лидером рейтинга.
11. Александр Зверев (Германия) – 3-я ракетка мира
Мадрид-2022, Финал.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.
Только двух игроков, которые последнее время постоянно находятся в топ-10, Карлос Алькарас ещё не обыгрывал. Это Андрей Рублёв (Россия)…
И чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия).
Не хватает Медведева и Рублёва! Каких топ-теннисистов уже успел обыграть Карлос Алькарас
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