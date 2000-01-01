Дети не помеха. Уильямс, Веснина и другие теннисистки, вернувшиеся в тур после родов

Вера Звонарёва

Экс вторая ракетка мира родила дочь Эвелину в 2016 году. затем вернулась на корт и добилась мощных успехов в парном разряде: в 2020-м она выиграла парный US Open вместе с Лаурой Зигемунд, а в 2022-м – турниры WTA в Лионе и Майами.