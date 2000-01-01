Дети не помеха. Уильямс, Веснина и другие теннисистки, вернувшиеся в тур после родов

От Клейстерс до Весниной: теннисистки, совершившие камбэк после родов
Иногда рождение ребёнка только помогает улучшить результаты.
Елена Веснина
В конце 2018 года Елена Веснина родила дочь, а в 2021-м решила возобновить карьеру и осталась в шаге от второго олимпийского золота.
Серена Уильямс
Будучи на 8-й неделе беременности, Уильямс выиграла Australian Open, а уже после рождения ребёнка четырежды доходила до финала ТБШ.
Татьяна Мария
В 2013 году Татьяна Мария стала мамой девочки Шарлотты. Уже после рождения дочери теннисистка показала лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» и взяла два титула WTA.
Ким Клейстерс
Ким Клейстерс — мама троих детей. После рождения дочери Джады Ким выиграла три титула «Большого шлема» в одиночном разряде, а после появления на свет сыновей Джека и Блейка решилась на второй камбэк уже в возрасте 36 лет.
Виктория Азаренко
В 2016 году Азаренко стала мамой, после этого ей удалось возобновить карьеру и взять несколько титулов WTA в одиночном и парном разрядах.
Цветана Пиронкова
Болгарка Цветана Пиронкова родила сына в 2018 году. После возвращения в тур ей удалось выйти на прежний уровень и показать лучший результат в карьере на US Open — выход в четвертьфинал.
Линдсей Дэвенпорт
Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах сейчас является мамой четверых детей. После рождения первенца Джаггера Линдсей вернулась на корт спустя несколько месяцев и завоевала четыре титула.
Вера Звонарёва
Экс вторая ракетка мира родила дочь Эвелину в 2016 году. затем вернулась на корт и добилась мощных успехов в парном разряде: в 2020-м она выиграла парный US Open вместе с Лаурой Зигемунд, а в 2022-м – турниры WTA в Лионе и Майами.
Саня Мирза
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде сделала перерыв в карьере в 2018 году. После родов она выиграла два титула WTA.
Катерина Бондаренко
Соотечественница Свитолиной, победительница ТБШ в парном разряде дважды приостанавливала карьеру из-за беременности и дважды возвращалась на корт – в 2013 и в 2019 годах.
Дети не помеха. Уильямс, Веснина и другие теннисистки, вернувшиеся в тур после родов
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