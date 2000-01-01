«Встретились и уже не смогли расстаться». На кого будет похожа дочка Свитолиной и Монфиса?

Как полюбили друг друга Свитолина и Монфис?
История отношений одной из самых колоритных пар мирового тенниса.
Давнее знакомство
Гаэль и Элина долго знали друг друга, ведь часто пересекались на турнирах, но практически не общались: у украинки были другие отношения.
Париж – город любви
Всё завертелось в конце 2018-го в Париже, а уже в начале 2019-го пара объявила о своих отношениях.
Чудесное стечение обстоятельств
«Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живёт в Женеве», – рассказывала Элина.
Один аккаунт на двоих
Элина и Гаэль даже завели совместный аккаунт в соцсетях – G.E.M.S.life, в этом профиле теннисисты делились совместными фото, видео и деталями отношений.
Перерыв в отношениях…
Без ложки дёгтя не обошлось. Свитолина и Монфис несколько раз то сходились, то расходились, а их совместный аккаунт то пропадал, то появлялся вновь.
…и внезапная свадьба
В феврале 2021 года пара объявила о перерыве в отношениях, но уже в апреле Гаэль сделал Элине предложение, и девушка ответила согласием.
Торжество с размахом отметили в Швейцарии
Роскошная свадьба теннисистов прошла летом 2021 года в Швейцарии: в городе Ньон на берегу Женевского озера.
Любовь подкреплена договором
Свитолина рассказывала, что у них с Монфисом заключен брачный контракт. «Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие траты», – отмечала теннисистка.
Свитолина осталась на корте Свитолиной…
Выступать на соревнованиях Свитолина продолжила под своей фамилией, хотя по документам она теперь Элина Монфис.
…и совсем скоро станет мамой
Уже в октябре 2022-го Элина и Гаэль впервые станут родителями. О пополнении в семье Свитолина объявила несколько дней назад – теннисисты ожидают появления на свет девочки.
«Встретились и уже не смогли расстаться». На кого будет похожа дочка Свитолиной и Монфиса?
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