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Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022
Расклад сумм по кругам на главном грунтовом турнире «Большого шлема».
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Общий призовой фонд
Общий призовой фонд
2019 – € 42,661 млн
2020 – € 38 млн
2021 – € 34,367 млн
2022 – € 43,6 млн
1-й круг
1-й круг
2019 – € 46 тыс.
2020 – € 60 тыс.
2021 – € 60 тыс.
2022 – € 62 тыс.
2-й круг
2-й круг
2019 – € 87 тыс.
2020 – € 84 тыс.
2021 – € 84 тыс.
2022 – € 86 тыс.
3-й круг
3-й круг
2019 – € 143 тыс.
2020 – € 126 тыс.
2021 – € 113 тыс.
2022 – € 125,8 тыс.
4-й круг
4-й круг
2019 – € 243 тыс.
2020 – € 189 тыс.
2021 – € 170 тыс.
2022 – € 220 тыс.
1/4 финала
1/4 финала
2019 – € 415 тыс.
2020 – € 283 тыс.
2021 – € 255 тыс.
2022 – € 380 тыс.
1/2 финала
1/2 финала
2019 – € 590 тыс.
2020 – € 425 тыс.
2021 – € 375 тыс.
2022 – € 600 тыс.
Финал
Финал
2019 – € 1,18 млн
2020 – € 0,85 млн
2021 – € 0,75 млн
2022 – € 1,1 млн
Титул
Титул
2019 – € 2,3 млн
2020 – € 1,6 млн
2021 – € 1,4 млн
2022 – € 2,2 млн
Кому достанутся € 2,2 млн? Как изменились заработки звёзд тенниса на «Ролан Гаррос»
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