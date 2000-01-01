Теннис + хоккей = любовь? Какие знаменитые теннисистки встречались с хоккеистами

Анна Курникова и Павел Буре

В прессе Курниковой также приписывали роман с Павлом Буре, другим известным хоккеистом. Причём примерно в то же время, когда у девушки были отношения с Фёдоровым. Но ни с одним из них она так и не связала свою жизнь, выбрав певца Энрике Иглесиаса.