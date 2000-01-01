Какие известные теннисистки встречались с хоккеистами?
Союз клюшки и ракетки иногда даже приводит к свадьбе.
Мария Кириленко и Александр Овечкин
Мария и Александр познакомились в 2011 году на US Open и провстречались после этого около трёх лет. Пара даже была помолвлена, но по инициативе Марии спортсмены расстались.
Анна Курникова и Сергей Фёдоров
Перед встречей с Энрике Иглесиасом Курникова встречалась с Сергеем Фёдоровым. Пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях. По слухам, теннисистка даже была замужем за хоккеистом, но эти заявления Анна опровергала.
Анна Курникова и Павел Буре
В прессе Курниковой также приписывали роман с Павлом Буре, другим известным хоккеистом. Причём примерно в то же время, когда у девушки были отношения с Фёдоровым. Но ни с одним из них она так и не связала свою жизнь, выбрав певца Энрике Иглесиаса.
Елена Дементьева и Максим Афиногенов
Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Елена Дементьева вышла замуж за хоккеиста Максима Афиногенова в 2011 году. Сейчас у пары двое детей: дочь Вероника и сын Сергей.
Арина Соболенко и Константин Кольцов
Информация о романе Соболенко и Кольцова появилась в 2020 году, и пара до сих пор вместе: они выкладывают совместные фото в соцсетях, поздравляют с праздниками.
Люси Шафаржова и Томаш Плеканец
До романа с хоккеистом Томашем Плеканцем Люси встречалась с теннисистом Томашем Бердыхом. В 2019 году спортсмены стали родителями: у них появилась дочь Леонтина. В 2022-м пара ожидает второго ребёнка.
Катерина Козлова и Михаэль Байндль
Украинская теннисистка Катерина Козлова в 2021 году вышла замуж за экс-хоккеиста из Германии Михаэля Байндля. В туре спортсменка теперь выступает под фамилией мужа.
Теннис + хоккей = любовь? Какие знаменитые теннисистки встречались с хоккеистами
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